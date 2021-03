Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Unbekannte entwenden schwarzen Roller (464 SBN)

Bad König (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es am Donnerstagnachmittag (04.03.) auf einen schwarzen Roller abgesehen. Der Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 464-SBN war seit 14.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Weinertsberg" abgestellt. Gegen 16 Uhr bemerkten Zeugen den Diebstahl des mittels Lenkradschloss gesicherten Zweirades und verständigten die Polizei. Der Roller hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Die Ermittler der Polizei in Erbach haben Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen. Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib des Kleinkraftrades werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

