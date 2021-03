Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall in Rüsselsheim, Varkausstraße/L.-Cranach-Straße

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch, 03.03.21 kam es gegen 13.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Ein 85jähriger PKW-Führer aus Rüsselsheim befuhr die L.-Cranach-Straße in Fahrtrichtung Varkausstraße und beabsichtige durch Linksabbiegen auf diese aufzufahren. Beim Abbiegen kollidierte er auf Kreuzungsmitte mit einer ihm entgegenkommenden 59jährigen PKW-Führerin aus Rüsselsheim. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei grünzeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren zu sein. Aufgrund der Kollision wurden beide Unfallbeteiligten verletzt und mussten vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7500,- Euro.

Für die Rekonstruierung des Unfallherganges, bittet die Polizei Rüsselsheim, mögliche Unfallzeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell