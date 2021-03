Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Auf stehendes Auto geprallt und umgekippt/Feuerwehr befreit Seniorin aus Fahrzeug

Bad König (ots)

Eine 74 Jahre alte Autofahrerin prallte am Donnerstag (04.03.), gegen 11.30 Uhr, in der Kimbacher Straße mit ihrem Wagen gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto, schob dieses auf zwei weitere davor geparkte Fahrzeuge und kippte anschließend mit ihrem Auto auf die Seite.

Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 74-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An den insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden.

Der Verkehr musste aufgrund der blockierten Fahrbahn innerörtlich bis gegen 13.15 Uhr umgeleitet werden.

