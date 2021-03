Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Wer kennt die unbekannten Geldabheber?

Bild-Infos

Download

Bürstadt (ots)

Die Polizei sucht mithilfe von Bildern, die beim Geldabheben in einer Bankfiliale in Bürstadt entstanden sind, nach einer bislang unbekannten Frau und ihrem ebenfalls unbekannten männlichen Begleiter. Sie stehen unter Verdacht, mit der Karte einer 77-Jährigen ohne deren Einwilligung insgesamt 2000 Euro abgehoben zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 77-Jährige am 22. September 2020, zwischen 10.45 und 11.00 Uhr, in einem Textilmarkt in der Nibelungenstraße bestohlen. Die Kriminellen erbeuteten damals ihre Geldbörse. Direkt danach wurde am Geldautomaten in einer nahegelegenen Bank in der Mainstraße dann das Bargeld abgehoben.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei ermitteln nun wegen Betrugs. Weil bisherige Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, erhoffen sich die Ermittler mithilfe der Bilder aus der Bankfiliale Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell