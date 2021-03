Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Gaststätte im Visier von Einbrechern

Raunheim (ots)

Eine Gaststätte in der Kelsterbacher Straße geriet in der Nacht zum Mittwoch (03.03.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Lokals ein und verschafften sich so anschließend Zugang in das Gebäude. Dort ließen die ungebetenen Besucher eine Kassenschublade mit knapp 300 Euro Bargeld, ein Tablet sowie ein Telefon mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang wurde erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell