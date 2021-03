Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Wertgegenstände aus Auto entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Erzhausen (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Kriminelle am Dienstag (3.3.) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr auf die in einem Auto zurückgelassenen Wertgegenstände abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem in der Heinrichstraße geparkten grauen Ford, schnappten sich einen Laptop, Kleidungsstücke sowie eine Umhängetasche und machten sich mit ihrer Beute auf und davon. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9693810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell