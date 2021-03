Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Versuchter Einbruch in Diakonie

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mühltal (ots)

In der Zeit zwischen Montag (1.3.) und Mittwoch (3.3.) haben Kriminelle versucht, in ein Gebäude der Diakonie in der Straße "Zur Eichwiese" einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter über ein offenstehendes Eingangstor das Gelände und nachfolgend über eine steinerne Treppe die Terrasse. Dort versuchten sie die Terrassentür aufzuhebeln. Glücklicherweise misslang das kriminelle Vorhaben und die Unbekannten flüchteten unverrichteter Dinge. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Ober-Ramstadt, in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06154/6330-0 sind die Ordnungshüter zu erreichen.

