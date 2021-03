POL-DA: Viernheim: Rennrad im Wert von über 9000 Euro gestohlen/Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Ein 36 Jahre alter Mann aus Mannheim hatte sein grünes Rennrad der Marke Scott Addict im Wert von über 9000 Euro in der Zeit zwischen Sonntagabend (28.02.) und Montagvormittag (01.03.) mit einem hochwertigen Kettenschloss an einen Laternenpfahl in der Heidelberger Straße angeschlossen. Kriminelle lösten das Fahrrad auf bislang nicht bekannte Art und Weise von dem Pfahl und entwendeten es.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim bearbeiten den Fahrraddiebstahl und bitten um sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des teuren Rennrads, unter der Rufnummer 06204/9377-0.

