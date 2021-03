Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Nach Tötungsdelikt an 27 Jahre alter Frau/Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei bitten um Zeugenhinweise

Biebesheim (ots)

Nach dem Tötungsdelikt an einer 27 Jahre alten Frau am vergangenen Samstag (27.02.) in Biebesheim (wir haben berichtet), suchen die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Ermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nun zur Klärung des Verbrechens nach weiteren Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Wer hat am Samstag, 27. Februar, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr, eine junge Frau im Bereich Biebesheim/Gernsheim oder auf der dortigen Verbindungsstraße gesehen, die mit einer rosafarbenen Jacke und rosafarbenen Schuhen bekleidet war und zudem möglicherweise eine blaue Wolldecke mit sich führte? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Hinweis an die Medienvertreter: Fotos der Bekleidung der jungen Frau sowie auch der möglicherweise mitgeführten blauen Decke zum Download finden Sie in unserer digitalen Pressemappe.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4850009 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4850314

