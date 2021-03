Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe entwenden Werkzeuge von Baustelle

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Auf der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses in der Feldbergstraße haben Diebe ihr Unwesen in der Nacht zum Mittwoch (2.-3.3.) getrieben. Über die Eingangstür hatten sich die Täter Zugang zu dem Haus verschafft und dort weitere Türen zu Lagerräumen aufgebrochen. Aus den Räumen entwendeten die Kriminellen unter anderem Kabeltrommeln und Werkzeuge. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell