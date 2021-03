Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt - Zeugenaufruf, Pkw streift beim Überholvorgang einen anderen Pkw und flüchtet anschließend

Pfungstadt (ots)

Am Montag, (01.03) gegen 11:50 Uhr kam es in Pfungstadt in der Mainstraße auf Höhe eines dortigen Baumarktes zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen BMW Touring beabsichtigte den vor ihm fahrenden Fiat Panda zu überholen. Als dieser beim Überholen neben ihm war, brach der BMW-Fahrer den Überholvorgang ab und scherte hinter ihm wieder ein. Dabei streifte er den hinteren linken Radkasten des Fiat. Anschließend entfernte dieser sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Fiat wird auf mindestens 500EUR geschätzt. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden. Er ist ca. 30 Jahre alt und Bartträger mit kurzen schwarzen Haaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157-95090 entgegen. Berichterstatter: Volz, PHK

