Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Von A 67 abgekommen und überschlagen/Autofahrer schwerverletzt

Lorsch (ots)

Ein Autofahrer kam am Mittwochmorgen (03.03.), gegen 8.30 Uhr, auf der A 67, zwischen der Rastanlage Lorsch und dem Viernheimer Dreieck, aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Autobahn ab und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Wagenlenker wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar am Unfallort, kam aber nicht zum Einsatz.

Zu den Personalien des verletzten Autofahrers können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die A 67 musste zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim für die Unfallaufnahme bis gegen 11.00 Uhr vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell