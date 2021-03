Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Geparkten PKW angefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

65451 Kelsterbach (ots)

Gesucht wird ein unfallflüchtiger Fahrzeugführer, der mit seinem Fahrzeug in der Kelsterbacher Bahnstraße gegen einen in Höhe der Brücke Frankfurter Straße geparkten PKW fuhr und erheblichen Schaden anrichtete. Unfallzeit war zwischen Montag, dem 01.03.2021 und Dienststag, dem 02.03.2021, 13:30 Uhr. Hinweise an die Polizeistation Kelsterbach unter Tel. 06107 / 71980

