POL-DA: Münster: Kleingartenanlage im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots)

Eine Kleingartenanlage in der Krautstraße rückte bereits am späten Sonntagabend (28.2.) in das Visier Krimineller.

Die Unbekannten verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge im Tatzeitraum zwischen 22.30 und Mitternacht Zutritt zum Gelände. Dort hatten sie es offenbar auf mehrere Parzellen abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie neben Werkzeug unter anderem eine Wasserpumpe. An wie vielen Gartenhäusern sich die Kriminellen zu schaffen machten und was sie alles entwendeten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

