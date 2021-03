Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zahlreiche Wahlplakate entwendet und beschädigt/Kriminalpolizei ermittelt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Seit Anfang Februar und nun auch gehäuft wieder zum Ende des Monats, wurden sowohl in Mörfelden aber auch in Walldorf zahlreiche Wahlplakate zur anstehenden Kommunalwahl in Hessen entwendet und beschädigt.

Überwiegend handelt es sich hierbei, in mittlerweile über 30 Fällen, um Plakate der AfD. Wahlplakate der Partei sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand in Mörfelden gar vollständig entfernt worden sein.

Betroffen von Diebstählen und Beschädigungen in diesem Zusammenhang sind aber auch die FDP und die CDU. So wurden mehrere Wahlplakate eines FDP-Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl ab-bzw. zerrissen und auch komplett entwendet. Schmierereien in roter Farbe auf einem Plakat der FDP und einem der CDU wurden der Polizei in diesem Zusammenhang ebenfalls gemeldet.

Die Beamten des Kommissariats 10 (Polizeilicher Staatsschutz) ermitteln in diesem Zusammenhang wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und bitten Personen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

