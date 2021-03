Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Starkstromkabel von Baustelle gestohlen

Breuberg (ots)

Von der Baustelle "Am Tiergarten" wurde das Starkstromkabel, dass den Baukran mit dem Baustromverteilerkasten verbunden hat gekappt und mitgenommen. Die Täter haben sich zwischen letztem Samstag (27.2.) und Montagmorgen (1.3.) auf der Baustelle umgesehen, als die Arbeiten ruhten. Wer Hinweise zu Personen geben kann, die sich im Tatzeitraum an der Baustelle aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach in Verbindung zu setzen. Telefon. 06062 / 953-0.

