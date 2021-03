Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei kontrolliert Lastwagen und Transporter/Zweimal Weiterfahrt untersagt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Beamte der Polizeistationen Mörfelden-Walldorf und Rüsselsheim sowie der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von einem Diensthund, kontrollierten am Montag (01.03.), in der Zeit zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, insbesondere Lastwagen und Transporter, vereinzelt aber auch Autos an der Ecke Hessenring/Industriestraße.

Insgesamt 23 Fahrzeuge wurden dabei genauer unter die Lupe genommen. Zwei Fahrern wurde die Weiterfahrt vorübergehend untersagt, weil ihre Fahrzeuge stark abgefahrene Reifen aufwiesen bzw. ein nicht geeichter Fahrtenschreiber ins Fahrzeug eingebaut wurde.

Die Ordnungshüter stellten in drei Fällen Verstöße gegen die Sozialvorschriften bei Brummifahrern fest und in einem Fall bemängelten sie die unzureichende Sicherung der Ladung. Allen drohen nun Bußgelder.

Ein Lastwagenfahrer konnte den Kontrolleuren zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Ein weiterer Brummifahrer nutzte illegal eine fremde Fahrerkarte und muss sich nun wegen Fälschung beweiserheblicher Daten in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell