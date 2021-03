Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Exhibitionist am Riedsee/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

In schamverletzender Weise zeigte sich ein Unbekannter am Montagabend (01.03.), gegen 18.40 Uhr, einer 59 Jahre alten Frau im Bereich der Camping-Anlage am Riedsee. Nachdem er sich vor der Frau entblößte, flüchtete der Mann anschließend zu Fuß in Richtung der angrenzenden Felder nach Leeheim

Der Mann ist etwa 25 Jahre alt, hat eine trainierte Figur und trug eine blaue, kurze Hose und ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck "JSE Dornheim"

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

