POL-DA: Groß-Gerau: Betrunken zur Polizei gefahren

Groß-Gerau (ots)

Am Montagnachmittag (01.03.) beobachteten Polizeibeamte von der Wache der Polizeistation im Europaring aus einen älteren Mann, der mit seinem Auto auf dem Parkplatz der Polizei parkte und auffallend schwankend in Richtung der Wache ging. Eine Beamtin bemerkte anschließend während des Gesprächs mit ihm, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,16 Promille an. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen stellte sich dann heraus, dass der 77-Jährige am Samstagnachmittag (27.02.) in Riedstadt in der Riedstraße ein geparktes Auto touchierte und dort ebenfalls unter Alkoholeinwirkung stand. Seinen Führerschein stellte die Polizei nach dem Unfall sicher.

Der Mann musste nun erneut eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizisten stellten nach den polizeilichen Maßnahmen den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt des Mannes mit dem Auto zu verhindern und bestellten ihm ein Taxi.

Etwa eineinhalb Stunden später bemerkten Streifenbeamte, dass der Wagen des Mannes nicht mehr auf dem Parkplatz vor der Polizeistation stand. Auf einer Videoaufzeichnung konnten die Ordnungshüter dann beobachten, dass der 77-Jährige etwa eine Stunde nach seiner Entlassung von der Dienststelle zu seinem Fahrzeug zurückkam und wegfuhr. Erneut folgte eine Blutentnahme. Die Beamten stellten nun das Fahrzeug sicher.

Den 77-Jährigen erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

