Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Fensterscheiben von historischem Rathaus eingeschlagen

Pfungstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (24.2.) und Montag (1.3.) haben noch unbekannte Vandalen ein Fenster des historischen Rathauses in der Freitagsgasse eingeschlagen und damit einen Schaden von mindestens 200 Euro verursacht. Die Polizei in Pfungstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell