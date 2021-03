Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Dieburg (ots)

Am Montagabend (1.3.) haben ungebetene Gäste ihr Unwesen in der Dessauer Straße getrieben und versucht, sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Das kriminelle Vorhaben misslang glücklicherweise und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Zurück blieb ein Schaden an der Eingangstür in Höhe von mindestens 500 Euro. Die Kripo im Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und grenzt den Tatzeitraum gegen 18 Uhr ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beziehen, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

