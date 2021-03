Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 30-Jähriger nach Einbruch in Keller ertappt

Festgenommener mit Haftbefehl gesucht

Darmstadt (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann ist am frühen Montagmorgen (1.3.) in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße festgenommen worden. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als sie den zunächst Unbekannten in ihren Kellern beobachteten. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Wohnsitzlose dort Zugang verschafft und einen Kellerverschlag bereits nach Wertgegenständen durchsucht. Bei der Überprüfung des 30-Jährigen stellte sich zudem rasch heraus, dass er kein Unbekannter war und gegen ihn aufgrund mehrerer Diebstahlsdelikte ein Untersuchungshaftbefehl, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Darmstadt, vorlag. Nachdem die Handschellen klickten, ging es für den Tatverdächtigen zur Wache. Dort wurde eine Anzeige wegen des erneuten versuchten Einbruchsdiebstahls erstattet. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an und wurden von der Kriminalpolizei (K35) in Darmstadt übernommen.

