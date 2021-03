Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Geinsheim: Motorradfahrerin kollidiert mit Lastwagen/Rettungshubschrauber im Einsatz

Trebur (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmittag (01.03.), gegen 12.40 Uhr, in der Wallerstädter Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin, die aus Richtung Wallerstädten kommend in die Ortsmitte unterwegs war, mit einem entgegenkommenden Lastwagen mit Frankfurter Zulassung.

Die junge Frau wurde hierbei schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Wallerstädter Straße ist derzeit für die Unfallaufnahme zwischen Schulstraße und Jakobsberger Straße vollgesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell