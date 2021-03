Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Einbrecher in der Schule

Raunheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (27.02.) und Montagmorgen (01.03.) geriet ein Büro im Erdgeschoss der Anne-Frank-Schule in der Haßlocher Straße in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und durchwühlten unter dem Fenster befindliche Schubladen. Durch das aufgebrochene Fenster ließen sie zudem ein Tablet mitgehen. Es entstand ein Schaden von insgesamt knapp 1000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell