Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Griesheim: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Montagmorgen (1.3.), gegen 9.30 Uhr, kam es an der Einmündung Rheinstraße/Otto-Hesse-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 34-jähriger Mann aus Bodenheim war mit seinem schwarzen Pkw auf der Rheinstraße von Darmstadt nach Griesheim unterwegs. Als er die Einmündung zur Otto-Hesse-Straße passierte, fuhr ein grauer BMW auf die Rheinstraße und es kam zu einem leichten Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen. Der Bodenheimer hielt hinter der Einmündung und wurde dort von einer bislang unbekannten Zeugin angesprochen. Der Fahrer des BMWs mit Heidelberger Kennzeichen fuhr nach dem Vorfall in Richtung Darmstadt davon. Der entstandene Schaden am Wagen des Bodenheimers wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Griesheim nach Zeugen, insbesondere nach der Frau an der Haltestelle "Otto-Hesse-Straße", die den Unfall offenbar beobachtet hat. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu erreichen.

Berichterstatter: PHK Weber

