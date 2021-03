Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Wahlplakat durch Feuer beschädigt

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Nachdem offenbar Unbekannte ein Wahlplakat in der Straße "Am Sportzentrum" durch Hitzeeinwirkung in der Nacht zum Sonntag (28.2.) beschädigten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt stellte gegen 1.50 Uhr das am Boden liegende brennende Plakat fest. Von der Örtlichkeit sollen sich zuvor zwei dunkel gekleidete Personen entfernt haben. Die Ordnungshüter konnten den Brand schnell löschen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief ergebnislos.

Der polizeiliche Staatschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Kontaktaufnahme von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell