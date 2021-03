Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim/ Unter-Ostern: Aufbruch eines Zigarettenautomaten gescheitert

Reichelsheim (ots)

Mit einem Werkzeug haben Kriminelle Montagnacht (1.3.) versucht, einen Zigarettenautomaten in der Rohrbacher Straße aufzubrechen. Das Trio fiel gegen 2 Uhr einer Anwohnerin auf. Entdeckt flüchtete die Gruppe ohne Beute zu Fuß über eine Wiese in Richtung Ortsmitte. Der Schaden am Automat ist etwa 500 Euro hoch. Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) in Erbach nehmen weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06062 / 953-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell