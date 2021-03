Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Unbekannter Exhibitionist onaniert vor Autofahrerinnen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Die Situation einer roten Ampel und ein damit einhergehend davor wartendes Auto hat ein noch unbekannter Mann am Sonntagabend (28.2) ausgenutzt. Gegen 21.30 Uhr hatte sich der Täter dem mit zwei Insassinnen besetzten wartenden Fahrzeug seitlich genährt, die Hose heruntergelassen und onaniert. Nur durch lautes Hupen konnte der Mann in die Flucht geschlagen werden. Das Alter des Unbekannten wurde auf etwa 40 Jahre geschätzt. Er war dunkel gekleidet und von "fülliger" Statur. Eine nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zur Identität des Exhibitionisten geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des 3. Polizeireviers in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3810).

