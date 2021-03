Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Roter Mazda ((DA-MK2612) gestohlen

Weiterstadt (ots)

Ein auf einem Anwohnerparklatz in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellter roter Mazda ist im Verlauf des Freitags (26.2.) von noch unbekannten Dieben gestohlen worden. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 21.45 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug und machten sich mit diesem auf und davon. Zum Tatzeitpunkt waren an dem Auto die Kennzeichen DA-MK2612 angebracht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell