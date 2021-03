Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Kriminelle erbeuten Schmuck und Geld

Zeugen nach Einbruch gesucht

Reinheim-Georgenhausen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Erler-Straße erbeuteten Kriminelle am Samstag (27.2.) unter anderem Schmuck und Geld.

Nachdem sich die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 17 und 18.30 Uhr Zutritt ins Hausinnere verschafften, durchwühlten sie mehrere Räume. Auf der Suche nach potentieller Beute, stießen sie auf Schmuck und Geld, welches die ungebetenen Gäste entwendeten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Wie die Kriminellen in das Wohnhaus gelangen konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

