Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen und gefährdeter Radfahrer nach mutmaßlichem Autorennen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Samstagmittag (27.02.), gegen 13.50 Uhr, zwei BMW-Fahrer, die in der Siemensstraße offenbar eine Art Autorennen veranstalteten und nach Einschätzung der Mitteiler nacheinander versuchten, ihre Fahrzeuge mehrmals aus dem Stand auf eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu beschleunigen. Hierbei sollen die Wagenlenker geschätzt über 100 km/h gefahren sein. Zudem soll auch ein bislang unbekannter, etwa 80 Jahre alter Radfahrer, der Einkaufstaschen am Lenker hatte, gefährdet worden sein. Insbesondere, weil einer der Raser in sehr geringem Abstand an dem Mann vorbeifuhr.

Polizeistreifen konnten im Rahmen der Fahndung einen 34 Jahre alten Mann in einem der beschriebenen Fahrzeuge stoppen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens. Auch ein zweiter BMW konnte von den Beamten angetroffen werden, jedoch bestritt der Fahrer dieses Wagens die Teilnahme an dem Vorfall. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Mörfelden-Walldorf sucht nun nach weiteren Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Außerdem wird der gefährdete Senior auf dem Fahrrad gebeten, sich unter der Telefonnummer 06105/4006-0 bei den Ordnungshütern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell