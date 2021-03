Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Unbekannter Ladendieb bedroht Zeugen mit Messer

Wer hat Täter bei seiner Flucht beobachtet?

Pfungstadt (ots)

Mit einem Messer hat ein bislang noch unbekannter Ladendieb am vergangenen Freitag (26.02.) zwei Zeugen bedroht. Gegen 20 Uhr wurde die Polizei über Notruf alarmiert und in ein Einkaufszentrum in die Eberstädter Straße gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war einem Mitarbeiter des dortigen Supermarktes ein Mann aufgefallen, der mehrere Flaschen höherwertiger Spirituosen in seinen Rucksack packte. Als ihn der Angestellte ansprach ergriff der Kriminelle umgehend die Flucht. Über die Eberstädter Straße rannte der Dieb zunächst in das nehegelegene Feld und wurde hierbei durch zwei Mitarbeiter verfolgt. An der Bushaltestelle "Ostendstraße" holten die Zeugen den Flüchtigen schließlich ein und stellten ihn. Der Täter zog daraufhin ein Klappmesser und bedrohte damit seine beiden Verfolger. Über ein Feld suchte er anschließend in ein angrenzendes Waldstück das Weite.

Der Fliehende war circa 20 bis 30 Jahre alt und Bartträger. Bekleidet war er mit einer Camouflage Jacke und einer schwarzen Hose. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack und ein Skateboard dabei. Auf den Ohren trug er "On-Ear Bluetooth Kopfhörer". Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Diensthund eingesetzt war, verlief noch ohne Erfolg. Die Polizei in Pfungstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell