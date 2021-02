Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: 27-jährige Frau tot aufgefunden - Ehemann in Untersuchungshaft

Biebesheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach dem Auffinden einer toten Frau am Samstagnachmittag (27.02.2021, wir haben berichtet) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Als dringend tatverdächtig gilt der 26-jährige Ehemann der Frau.

Dieser rückte in den Fokus der Beamten, nachdem im Zuge von Vernehmungen Ungereimtheiten auftraten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Sonntagvormittag (28.02.2021) dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an die Medien: Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können über den berichteten Sachstand hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt behält sich die weiteren Presseauskünfte vor.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4850009

