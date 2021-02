Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Vandalismus auf Firmengelände zwischen Auerbach und Fehlheim

Bensheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28.02.) gegen 23:15 Uhr fuhren Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung auf einem Firmengelände eines landwirtschaftlichen Betriebs südlich des Niederwaldsees. Vor Ort mussten sie feststellen, dass nicht nur ein Baucontainer brannte, sondern auch mehrere Fahrzeuge und ein Zaun beschädigt waren. Die sodann verständigten Polizeikräfte fahndeten mit Unterstützung des Polizeihubschraubers nach den Tätern. Im Zuge der Fahndung wurden einige Personen kontrolliert und nach Feststellung ihrer Identität vor Ort entlassen. Der entstandene Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung mindestens in einem hohen vierstelligen Bereich liegen. Die Tatortaufnahme erfolgt nun abschließend bei Tageslicht. Die weiteren Ermittlungen tätigt die Kriminalpolizei Heppenheim. Hinweise bitte an die Polizeistation Bensheim unter 06251-84680. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell