Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - wer kann helfen?

Darmstadt - Landwehrstraße (ots)

Am Mittwoch (10.Februar) zwischen 07 und 14 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen VW Caddy, der in der Landwehrstraße gegenüber der Zufahrt zu einem Firmengelände am Fahrbahnrand abgestellt war. Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw handeln. Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug beträgt mindestens 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3710 entgegen.

