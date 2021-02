Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg/ Ginsheim: 35-Jährige auf Straße beraubt

Polizei nimmt 67-jährigen Autofahrer fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine 35 -jährige Frau aus Bischofsheim wurde am Freitag (26.2.) von einem 67 Jahre alten Autofahrer geschlagen und später über mehrere Meter mit seinem Auto mitgezogen, nachdem sie von ihm bestohlen wurde.

Der 67-Jährige bediente sich gegen 13.50 Uhr in der Ringstraße aus dem Buggy der Frau, in dem er Lebensmittel und die Handtasche der 35-Jährigen in seinen Hyundai einlud. Als diese sich wehrte wurde sie geschlagen und beim Versuch den Wegfahrenden aufzuhalten, vom Auto bis in die Mainzer Straße mitgezogen. Bei dem Vorfall wurde die Frau verletzt und ist zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Über das Autokennzeichen konnte der tatverdächtige 67-Jährige im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf einem Campingplatz in Gustavsburg festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat beantragt, dass der Mann im Laufe des Samstags (27.2.) einem Haftrichter vorgeführt wird. Bis dahin wird er die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen müssen.

