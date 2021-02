Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Weißer Opel Zafira in der Wilhelmstraße beschädigt/Unfallzeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Am Freitag (26.02.), in der Zeit von 14:25 h bis 15:20 h wurde ein weißer Opel Zafira, der in der Wilhelmstraße Höhe Hausnummer 105 parkte, durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der Unfallverusacher den parkenden Zafira beim Vorbeifahren und beschädigte dessen vorderen linken Kotflügel und Stoßfänger. Am beschädigten Fahrzeug wurde violetter Fremdlack festgestellt. Der Unfallverusacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in einer Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell