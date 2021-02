Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt:Parkender BMW in der Nibelungenstraße beschädigt/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Am Freitag (26.02.) gegen 10:10 h beschädigte der Fahrer/die Fahrerin eines schwarzen Mini beim Vorbeifahren einen grauen BMW, der in der Nibelungenstraße in Höhe der Hausnummer 105 am rechten Fahrbahnrand parkte. Durch den Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden diese beschädigt. Die Außenabdeckung samt Spiegelglas des Mini blieb an der Unfallstelle zurück. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell