Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Vielbrunn: 45-jähriger Autofahrer stirbt bei Kollision mit Lastwagen

Michelstadt (ots)

Ein 45 Jahre alter Autofahrer aus Baden-Württemberg geriet am Freitagvormittag (26.02.), gegen 11.00 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landesstraße 3349, zwischen Vielbrunn und dem Abzweig zur Bundesstraße 47 bei Eulbach, in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen mit Hamburger Zulassung. Der 45-Jährige Wagenlenker erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen und konnte anschließend von der Feuerwehr nur noch tot aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden.

Der beteiligte Lastwagen war unter anderem mit Kosmetikartikeln beladen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Landesstraße 3349 ist derzeit noch vollgesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell