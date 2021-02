Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

In der Nacht vom 25.02.2021, 18:00 Uhr auf den 26.02.2021, 10:00 Uhr zerstach ein oder mehrere Täter den linken vorderen Reifen des auf dem privaten Parkplatz stehenden schwarzen Mitsubishi Outlander vor dem Anwesen der Waldstraße 104. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

