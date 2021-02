Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

In der Nacht vom 25.02.20201, 22:00 Uhr auf den 26.02.2021, 08:00 Uhr beschädigte ein oder mehrere Täter den auf dem Parkplatz vor der Haus-Nr. 1 der "Auf der Mainhöhe" parkenden silbernen 3er BMW, indem er/sie die gesamte Beifahrerseite zerkratze(n). Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell