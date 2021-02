Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Werkzeuge aus Werkstattraum entwendet

Wer hat den Abtransport der Maschinen bemerkt?

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.2.) haben Eigentümer einer Werkstatt "Im Elfreicher Weg" bemerkt, dass offenbar ungebetene Gäste in den zurückliegenden Tagen ihr Unwesen auf dem Gelände getrieben und unter anderem anderem diverse Werkzeuge aus dem Lagerraum entwendet haben. Über ein rückwärtig gelegenes Fenster hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Raum verschafft, ihre Beute, deren Wert auf über 6000 Euro geschätzt wird, gestohlen und sich damit auf und davon gemacht. Aufgrund der Art und des Umfanges des Diebesgutes dürften die Kriminellen für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdieblchen Hinwiese entgegengenommen.

