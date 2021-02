Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kopfbedeckung entrissen und zugeschlagen

Polizei ermittelt und sucht Augenzeugen

Darmstadt (ots)

Ein 17-jähriger Darmstädter und sein 18 Jahre alter Begleiter aus Groß-Gerau sind am Mittwoch (24.2.) von mehreren unbekannten Jugendlichen gegen 17 Uhr auf dem Georg-Büchner-Platz attackiert worden. Hierbei traf den 17 -Jährigen ein Schlag ins Gesicht und wurde durch diesen leicht verletzt. Im Zuge dieser Attacke rissen die Täter dem Jugendlichen die Basecup vom Kopf und flüchteten. Der verletzte 17-Jährige wurde noch vor Ort in einem Rettungswagen ärztlich versorgt. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubens aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer das Geschehen beobachten konnte und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

