Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Glastür von Lebensmittelgeschäft mit Axt-Kopf eingeworfen

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Darmstadt (ots)

Aus noch nicht bekannten Gründen hat ein 20 bis 30 Jahre alter und etwa 1,70 bis 1,80 Meter großer, blonder Mann mit schlanker Statur eine Axt in die Glastür eines Lebensmittelgeschäftes geworfen und sich danach entfernt. Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend (24.2.) gegen 23.40 Uhr in der Schleiermacherstraße. Der verursachte Schaden an der Tür wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem flüchtenden Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell