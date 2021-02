Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Bei Festnahme/Unbeteiligter tritt Polizisten in den Rücken

Groß-Gerau (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann, der mit einem Kettcar vor einem Einkaufsmarkt in der Darnstädter Straße auf der Fahrbahn umherfuhr und auf Passanten einen aggressiven Eindruck machte, wurde der Polizei am Mittwochnachmittag (24.02.) gemeldet.

Beim Erblicken der Streife flüchtete der Mann in eine nahegelegene Bankfiliale. Der anschließenbden Aufforderung, die Beamten zwecks Durchsetzung des Platzverweises und zur Personalienüberpüfung nach draußen zu begleiten, widersetzte sich der Mann und griff die Polizisten an. Nach dem daraufhin folgenden Gerangel sollte der Mann am Boden liegend von der Polizei fixiert werden. In diesem Moment kam ein unbeteiligter 33 Jahre alter Mann hinzu und sprang einem am Boden liegenden Beamten mit einem gezielten Fußtritt in den Rücken. Der 33-Jährige soll zuvor zudem mehrfach gegen einen am Geschehensort abgestellten Streifenwagen gespuckt haben.

Beide Männer wurden anschließend vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen, weil sie offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Insgesamt drei Polizeibeamte wurden im Rahmen des Einsatzes leicht verletzt, konnten den Dienst aber fortsetzen.

Die beiden Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

