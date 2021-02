Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Berauscht zum Ladendiebstahl

Bischofsheim (ots)

Ein 36 Jahrer alter Mann wurde am Mittwochmittag (24.02.) von einem Mitarbeiter eines Marktes für Heimtierbedarf "Neben dem Mühlweg" dabei beobachtet, als er mit Artikeln im Wert von rund 500 Euro das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Anschließend stellte sich heraus, dass der 36-Jährige offenbar bereits am vergangenen Samstag (21.02.) in dem Markt für etwa 900 Euro Artikel entwendete.

Den hinzugezogenen Polizeibeamten fiel rasch auf, dass der mutmaßliche Ladendieb mit dem Fahrzeug gekommen war. Die anschließende Überprüfung ergab, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und zudem hegten die Ordnungshüter den Verdacht, dass der Wagenlenker unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Im Fahrzeug des Mannes fanden sie zwei Joints.

Der 36-Jährige wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun neben den Anzeigen wegen Ladendiebstahls noch Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell