Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Geparkter Jeep bei Unfall schwer beschädigt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Mittwoch, 24.02.2021 gegen 18:30 Uhr kam es in der Goethestraße, 64839 Münster zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Hierbei wurde ein geparkter Jeep von einem vorbeifahrenden hellen Kleinwagen erheblich beschädigt. Der Zusammenstoß soll lautstark zu hören gewesen sein, allerdings fuhr der FahrerIn des hellen Autos ohne Anzuhalten weiter. Nach ersten Schätzungen ist alleine am geparkten Jeep ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstanden.

Die Polizei Dieburg bittet Personen, die Hinweise zum flüchtigen Auto bzw. FahrerIn geben können, sich unter 06071 9656-0 zu melden.

Berichterstatter: PK Spiess

