POL-DA: Nauheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Vollsperrung wegen der Landung des Rettungshubschraubers

Nauheim (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 3482 bei Nauheim hat am Mittwochnachmittag (24.02.) zu einer kurzfristigen Vollsperrung und Landung eines Rettungshubschraubers geführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 73 Jahre alter Mann circa 800 Meter nach der Kreuzung mit der Schillerstraße sein Auto am rechten Fahrbahnrand abgestellt und einer Frau geholfen, dort nach deren Hund zu suchen. Ein 67-jähriger Radfahrer befuhr die Landstraße gegen 14.30 Uhr in Richtung Rüsselsheim-Bauschheim und prallte aus bislang noch unbekannten Gründen mit dem geparkten Fahrzeug zusammen. Der Mann aus Rüsselsheim erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Kopf und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Für die Landung musste die Strecke in diesem Bereich kurzzeitig voll gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder sonst sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

