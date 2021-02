Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim (ots)

Am Montag den 22.02.21, gegen 16:50 Uhr kam es auf der A 67 zwischen den Anschlussstellen Büttelborn und DA-Stadtmitte/Griesheim, in dem dortigen Baustellenbereich, zu einem Verkehrsunfall in welchem ein Kraftomnibus mit Anhänger und ein Daimler-Benz Coupe beteiligt waren. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei die Fahrerin/den Fahrer des hellfarbenen Daimler-Benz Coupe mit DA-Kennzeichen. Das Fahrzeug soll im Heckbereich auffällig schwarze "Streifen" haben. Näheres ist bisher nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Darmstadt, Tel: 06151/87560.

Berichterstatter: POK'in Vogel

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell