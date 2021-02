Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Autoanhänger gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Zimmern (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (21.2.) und Dienstag (23.2.) hatten es Kriminelle auf einen Autoanhänger des Herstellers "Neptun" in der Chemnitzer Straße abgesehen. Dort war das Gefährt, an welchem zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen DI-MB 3407 angebracht war, auf dem Parkplatz eines Privatgrundstückes abgestellt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg hat ein Verfahren eingeleitet, sucht Zeugen und fragt: Wer hat zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können? Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell